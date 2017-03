door Bart Husson

Wat is er allemaal aan de hand bij Patro Eisden? Trainer Guido Brepoels werd afgelopen week onverwacht aan de kant geschoven en gisteren stonden er plots twee onervaren Engelsen in de basis tijdens het levensbelangrijke duel om het behoud tegen Oosterzonen. Ook spelers en leden van het bestuur begrijpen niets van de beslissing van de steenrijke Chinese voorzitter Wayne Woo. Wij gingen op zoek naar antwoorden in de kempen.