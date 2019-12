En dan gaan we de zaal in. Want Vital Heynen was dit weekend nog eens in Maaseik. Heynen behoort tot de absolute wereldtop in het volleybal sinds hij vorig jaar met Polen wereldkampioen werd. Ook dit jaar behaalde hij drie medailles als Pools bondscoach. Sinds juli heeft hij ook de leiding over het Italiaanse topteam Perugia. En ook daar pakt hij prijzen: hij won er meteen de supercup. Maar nog is de honger van Vital Heynen nog niet gestild, hij heeft nog 1 doel: met Polen een medaille halen op de Olympische Spelen.