Over 62 dagen beginnen in Tokio De Olympische Spelen. Bij de Belgische delegatie zit een Limburgs duo dat stiekem droomt van eremetaal. Sander Gillé en Joran Vliegen. Dubbelpartners in het tennis en op de ATP-ranking allebei rond de top 30. De laatste maanden zijn ze in vorm. Met een halve finale in Madrid en een finale in München als belangrijkste uitschieters. Maar voor het Hasselts-Maaseiks duo zich richt op Tokio, wil het een volgende stap zetten op Roland Garros waar over een week het hoofdtornooi begint.