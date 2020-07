Wielrenners mogen opnieuw koersen: eerste tijdrit op Circuit Zolder

U heeft er even op moeten wachten, maar de LW Cleaning Penalty Cup is terug van weggeweest. Daarin gaan we op zoek naar dé strafschoppenspecialist tussen 10 en 12 jaar. De Penalty Cup was elke week te zien in TVL Sportcafé. Maar u weet het, Corona gooide ook daar roet in het eten. Het geduld van de jonge voetballertjes is lang genoeg op de proef gesteld. Vandaag worden de kwartfinales hervat. Een duel tussen Jordy Ulenaers van Sporting Wijchmaal en Silas Vreys van Laakdal VV.