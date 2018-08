WK Wielrennen voor amateurs in Borgloon

In de tweede amateurliga begint Patro Eisden met een propere lei. Dat is althans de bedoeling. Komende maandag verlaat huidig eigenaar Wayne Woo de club. De nieuwe investeerders worden daarna officieel voorgesteld. De vernieuwde spelersgroep blijft er rustig onder en schakelde gisteravond in eigen huis eersteprovincialer Kontich uit in de Beker van België. Volgende week wacht Thes Sport in de volgende ronde.