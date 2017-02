Wout Wijsmans even terug op het veld bij Noliko Maaseik

Gisteravond organiseerde de Trudo boksclub haar jaarlijkse boksgala in Sint-Truiden. Heel wat jonge talenten toonden hun kunnen op de 41e editie. Genkenaar Francesco Patera nam het in de hoofdkamp op tegen “El Puma” Pasquale Di Silvio voor de Mediteraanse WBC – titel. Maar er waren niet alleen mannen in Sint-Truiden. Jill Serron die in Gingelom woont, stond pas voor de tweede keer in een professionele kamp te boksen.