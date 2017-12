In tweede amateurklasse B stond vandaag een onvervalste topper op de kalender. Spouwen-Mopertingen trok naar Bocholt VV. En dat was meteen het nummer twee tegen het nummer 3 in de stand. Thes Sport greep gisteren na winst op Hoogstraten al opnieuw de leiderspositie, en dus is het een Limburgs onderonsje daar aan de top van de tweede amateurliga B.