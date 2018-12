Zure thuisnederlaag voor Lommel SK tegen Roeselare

Voor Limburg United is het tot nu toe een seizoen met vallen en opstaan. Na de uitschakeling in de basketbalbeker vorig weekend, verloren de mannen van coach Gibson vrijdagavond ook in de competitie. Thuis tegen Charleroi werd het 79-88. Lichtpunt in de wedstrijd was Khadeen Carrington, die werd aangetrokken als vervanger van Kenny Barker.