En dan over naar het handbal. Sporting Pelt heeft in de Super Handball League met 30-34 verloren in eigen huis van Bevo. Het was nochtans een belangrijke wedstrijd in de strijd om de begeerde vierde plaats in het klassement. De Final Four mag het namelijk tegen mekaar opnemen voor de eindwinst in de competitie.