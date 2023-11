1 op 4 zij-instromers in het onderwijs zijn alweer weg voor het einde van het schooljaar

Rond dit tijdstip verschijnt de klokkenluider voor de raad van bestuur van de Sportschool in Hasselt. De bedoeling is dat de raad van bestuur nagaat of de klokkenluider deontologische fouten heeft gemaakt en of de preventieve schorsing van de klokkenluider wordt verlengd. Indien dat het geval is, dan moet hij voor de onderzoekscel in Brussel verschijnen. De andere negen geschorste leerkrachten hebben al die stappen al doorlopen. Twee dagen geleden bracht TV Limburg nog het nieuws dat het strafrechtelijk onderzoek is geseponeerd wegens onvoldoende bewijzen.