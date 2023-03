Het is vandaag Dag van de Zorg. Een dag waarop veel zorg en welzijnsorganisaties de deuren open zetten voor het grote publiek. Zo ook in het nieuwe wijkgezondheidscentrum in Genk. Ze willen hier iets doen aan het huisartsentekort en brengen daarom huisartsen, verplegers en psychologen samen in één centrum, om zo de taken beter te kunnen verdelen.