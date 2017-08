1000 leerlingen meer dit schooljaar in Limburg

"Leerkracht is mijn droomjob, niets mooiers dan kennis te kunnen overdragen aan jongeren". Dat zeggen enkele jonge recent afgestudeerde leraren. Ze zijn het beu dat hun beroep vaak negatief in de aandacht komt. Ze willen reageren op de klachten die er nu vaak zijn over het werken in het onderwijs. Over het niet vinden van een vaste benoeming bijvoorbeeld. Maar leraar zijn heeft gewoon veel voordelen, en die vergeet men te snel vinden ze.