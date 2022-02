12-jarige jongen overleden nadat hij werd aangereden bij het oversteken

Hogeschool PXL heeft na het binnenhalen van VDAB Limburg-directeur Tinne Lommelen opnieuw een grote vis aan de haak als directeur. Ondernemer Wim Bijnens stapt over naar het onderwijs. "We maken nu de overstap naar een duurzamere wereld. En dat is niet enkel een economisch project. Ook het onderwijs is daar heel belangrijk in, dus voor mij is dit een logische stap."