12 Limburgse boeren op rode lijst van bedrijven die moeten sluiten door stikstofdecreet

Het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang is springlevend. Meer nog: het lijkt alsof de andere politieke partijen het meer over het Vlaams Belang hebben dan over zichzelf. In onze nieuwsuitzending gisteren op 1 mei richtten de socialisten over heel de lijn hun pijlen op Vlaams Belang. Not my cup of tea, zei Steven Vandeput over het Belang vrijdag al in ons nieuws in zijn eerste interview als nieuwe ondervoorzitter van N-VA. En ook CD&V en Open VLD lijken op hun congressen niet uitgepraat te geraken over het Vlaams Belang. Hebben ze het zo afgesproken? Of kijken ze op twee jaar voor de volgende verkiezingen naar extreem-rechts zoals een konijn naar een lichtbak? Nooit eerder was de kans zo groot dat Vlaams Belang de grootste partij wordt bij de Vlaamse verkiezingen. En nooit eerder was de angst zo groot dat ze die overwinning kunnen verzilveren in deelname aan het bestuur. En dat beseft ook nationaal kopstuk Chris Janssens uit Genk.