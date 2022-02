14-jarige vecht voor zijn leven na ongeval op zebrapad onderweg naar school

De Belgische logistiek dienstverlener H.Essers neemt het Nederlandse Verheul Transport over. Dat familiebedrijf uit Twello (Gelderland) heeft decennialange ervaring in het vervoer van bouwmaterialen in Nederland, België en daarbuiten. Met de overname versterkt H.Essers zijn aanwezigheid in het bouwmaterialentransport in Nederland. De 50 medewerkers en het wagenpark met 40 (rol)kraanwagens van Verheul Transport worden deel van de grote H.Essers-familie. Het management blijft de komende jaren aan boord. Verheul Transport werd in 1963 opgericht door Arie Verheul. Waar hij ooit begon met het vervoer van straatstenen en aardappelen, is het familiebedrijf vandaag gespecialiseerd in het transport van bouwmaterialen, prefab beton en sierbestrating. De firma is gespecialiseerd in het laden en lossen van bijvoorbeeld betonnen vloerelementen, keerwanden en andere zware ladingen. Bij het bedrijf werken zo’n 40 chauffeurs en 5 bedienden. Verheul Transport beschikt over een wagenpark van ruim 40 trucks, waaronder kippertrailers, citytrailers en kraantrailers die voorzien zijn van een laad- en loskraan met een hefcapaciteit van 3 tot 5 ton. De transporteur heeft bovendien een moderne werkplaats, waar ervaren technici alle machines in topconditie houden. Strategische fit De specialiteiten van Verheul Transport komen overeen met de activiteiten van Essers Infra, dat zich richt op transport voor bouw- en infrastructuurprojecten. Met die businessunit is Essers vandaag marktleider in de Benelux, een positie die het bedrijf graag wil blijven versterken. "En daarvoor kijken we ook over de grenzen," aldus Gert Bervoets, CEO bij H.Essers. "We willen met name onze aanwezigheid in Nederland uitbouwen en er zorgen voor een goede regionale spreiding. In 2019 namen we er al Gebroeders Hoefnagels Transport over. De acquisitie van Verheul Transport is complementair en laat ons toe een groter gebied van Nederland af te dekken. Bovendien is de transporteur net als wij een familiebedrijf dat inzet op complete logistieke oplossingen, waardoor onze missie en waarden sterk overeenkomen." Extra capaciteit en expertiseMet de overname breidt Essers zijn vloot voor prefab en betonproducten significant uit. De medewerkers van Verheul Transport blijven aan boord. Ook het management, de gebroeders Leendert en Jaap Verheul, zullen het bedrijf mee blijven besturen. "De overname door H.Essers biedt ons de ruimte om verder te groeien en ons aanbod aan transportoplossingen te blijven optimaliseren voor onze klanten," aldus de gebroeders Verheul.