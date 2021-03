De coronacijfers in ons land blijven stijgen. Het aantal ziekenhuisopnames kent een sterke groei. Ook het aantal besmettingen neemt toe, zij het iets minder sterk. Limburg doet het voorlopig minder slecht. In onze provincie is de situatie al enkele dagen stabiel. In de week van 20 tot en met 26 februari testten gemiddeld 835 Limburgers positief op het coronavirus. Dat zijn er 67 minder dan de week ervoor, een daling met 7 procent. Daarmee zet de dalende trend zich voort. Momenteel heeft onze provincie een besmettingsgraad van 0,943. Het huidige reproductiegetal is terug onder 1 gezakt, wat aangeeft dat de epidemie lichtjes krimpt. Ook het aantal ziekenhuisopnames stabiliseert zich en kent zelfs een lichte daling. Vandaag liggen er 113 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, dat zijn er 2 minder dan gisteren. 25 patiënten liggen op intensieve zorgen, dat zijn er 5 minder dan de dag ervoor. Van 23 februari tot en met 1 maart overleden er 12 Limburgers aan het coronavirus.