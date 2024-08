Gevaarlijke situaties tussen voetgangers en veel te snelle elektrische fietsers of steppers. Het is dagelijkse kost in de binnenstad van Hasselt. Daarom gaat de stad strenger optreden bij conflicten en zal er extra gecontroleerd worden. Al twee jaar lang is het centrum van Hasselt een woonerf waarbij gemotoriseerd verkeer maximaal 20 kilometer per uur mag rijden. Om die regels opnieuw op te frissen start de stad met een campagne. Het lokale bestuur vertrouwt erop dat mensen rekening houden met elkaar en hun gezond verstand gebruiken, maar helaas is dat niet altijd het geval.