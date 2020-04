168 overlijdens de afgelopen 24 u

Er zijn de afgelopen 24 uur 168 doden door het coronavirus gerapporteerd in België, 62 in de ziekenhuizen en 103 in de woonzorgcentra. 3 mensen overleden thuis of elders. In de woonzorgcentra gaat het in 97 % van de gevallen om vermoedelijke overlijdens door het coronavirus. In totaal zijn nu 5.828 mensen overleden, zegt viroloog Steven Van Gucht van het Nationaal Crisiscentrum.

In de ziekenhuizen zijn 232 nieuwe patiënten opgenomen, opnieuw minder dan de dag ervoor. Er liggen momenteel 4.920 patiënten in het ziekenhuis, dat is een stijging van 49. Op intensieve zorgen liggen nu 1.071 personen, een daling van 10. 760 patiënten worden beademd, dat zijn er 21 minder dan de dag voordien. 138 personen mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten.

In België zijn de afgelopen 24 uur 1.487 nieuwe besmettingen vastgesteld. In totaal zijn er 39.983 bevestigde gevallen van besmetting in ons land.

“Deze bemoedigende cijfers mogen geen signaal zijn om de coronamaatregelen af te zwakken”, zegt Steven Van Gucht. De experts stelden vandaag tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum een grafiek voor, die het belang van de maatregelen moet illustreren. Daaruit blijkt dat het aantal besmettingen opnieuw exponentieel zou stijgen, mochten de maatregelen nu al worden losgelaten. "Dit is de reden waarom het zo belangrijk is om de maatregelen vast te houden", aldus Van Gucht. "Het is belangrijk dat we de circulatie van het coronavirus zo klein mogelijk houden. Alleen zo kunnen we de curve verder afvlakken.”