19 dodelijke slachtoffers in Limburg

Limburg blijft de zwaarst getroffen regio in België. De afgelopen 24 uur vielen er 19 dodelijke slachtoffers te betreuren in onze provincie. Daarmee komt het aantal overlijdens nu op 102 te staan in Limburg. De besmettingsgraad stijgt naar 17,6: dat wil zeggen dat 176 Limburgers op de 100.000 intussen besmet zijn met het virus. In werkelijkheid ligt het aantal besmettingen in onze provincie nog een stuk hoger, want niet iedereen met symptomen wordt ook getest op het coronavirus.

In het Jessa Ziekenhuis zijn de afgelopen 24 uur 7 coronapatiënten overleden. In Hasselt staat de balans nu op 32 overlijdens. In het Sint-Trudo Ziekenhuis overleed er 1 patiënt. In Sint-Truiden stierven er ondertussen al 23 patiënten aan COVID-19. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder kwamen 3 patiënten om het leven, wat het totaal daar op 15 dodelijke slachtoffers brengt. In het ZOL en het AZ Vesalius Ziekenhuis kwamen er twee slachtoffers bij. In totaal zit het ziekenhuis in Genk al aan 10 dodelijke slachtoffers. In Tongeren overleden er al 5 patiënten.

In het Mariaziekenhuis in Pelt kwamen er vier slachtoffers bij, daar stierven 11 patiënten sinds het begin van de uitbraak. In het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik overleed er niemand de afgelopen 24 uur. De teller blijft daar op 6 coronadoden staan. Ons land telt nu al 705 sterfgevallen. 102 daarvan komen uit Limburg.