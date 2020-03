2 zwaargewonden bij ongeval in Hasselt

In de Kapelstraat in Heusden-Zolder is deze nacht een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een asielzoeker is om een nog onbekende reden aangereden door een voertuig. Het slachtoffer overleefde de klap niet. De chauffeur van de wagen reed waarschijnlijk weg en is nog steeds spoorloos. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart maar is voorlopig zeer karig met commentaar.