20-jarige organiseert voor de tweede keer Alternative Fest in Hechtel-Eksel

Het raakte zopas bekend dat Millionaire een comeback maakte, en de band laat er geen gras over groeien. De groep rond Tim Vanhamel staat na jaren van stilte terug op het festivalterrein van Rock Herk. De langverwachte derde plaat van Millionaire is vanaf 19 mei te verkrijgen, maar vorige week lostte de band alvast het eerste nummer ‘I’m Not Who You Think You Are’. Nasty, groovy en edgy: deze song bevat alle vertrouwde Millionaire-elementen. Eerder bevestigden Black Box Revelation, Booka Shade, Channel Zero, Warhaus, Jacle Bow, Tout Va Bien en nog veel meer bands. Om de 35e editie van Rock Herk nog meer in de verf te zetten pakt de organisatie voor het eerst uit met een groepsticket. Wanneer je vier combitickets koopt, ontvang je een vijfde combiticket volledig gratis.