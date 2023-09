200 extra parkeerplaatsen aan het station in Kiewit

De wetenschapscampus in Diepenbeek zal in de toekomst volledig autovrij worden gemaakt. Het iconische poortgebouw, dat de toegang zal vormen tot de Health Campus, zal aangevuld worden met een grote parkeergarage. De bezoekers zullen aangespoord worden om hun auto daar achter te laten, en zich te voet of met de fiets op de campus te verplaatsen. De studenten zullen ook op zoek moeten gaan naar alternatieven, zoals de deelstep of trambus, om de scholencampus te bereiken. Want de grote parking tussen hogeschool UCLL en de Universiteit Hasselt zal worden opgebroken. Dat vertelt de voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Tom Vandeput in onze kortreeks Health Campus.