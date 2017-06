21 jaar cel geëist voor dader die man neerschoot in Hasselt

Afgelopen nacht heeft een interventieploeg van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst in Riemst een 61-jarige bestuurder betrapt op rijden onder invloed. De bestuurder trok de aandacht van de politie omdat het op een aardeweg achter huizen reed waar vroeger vaak inbraken gebeurden. De 61-jarige bestuurder uit Riemst bleek onder invloed van alcohol achter het sturen te zitten. Hij had bijna 1 promille in het bloed. Omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Deze wees op recent gebruik van cocaïne. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De man had een gebruikshoeveelheid cocaïne en een pijpje om de drugs te snuiven. Ook de drugs en het pijpje werden in beslag genomen. Op het commissariaat van Bilzen, werden de nodige vingerafdrukken en foto’s genomen. Ook werd een bloedstaal afgenomen.