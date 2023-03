22-jarige Hasselaar komt om bij zwaar ongeval op Genkersteenweg

De trajectcontroles in Bilzen missen hun effect niet. Bijna alle bestuurders houden zich aan de snelheidslimiet, sinds op 6 plaatsen de trajectcontroles actief zijn. Het aantal boetes was niet bij te houden, maar automobilisten hebben hun gedrag snel aangepast. Dat blijkt uit de eerste analyse van de invoering van de trajectcontrole. Daar was veel over te doen. Bilzen ging in zee met een privé-bedrijf. Het zou vooral een winstmodel zijn voor de stad. Maar burgemeester Bruno Steegen ontkent dat. "Er zijn weinig klachten over het systeem," aldus Steegen.