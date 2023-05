22-jarige Jarno Gysens wandelt 24 uur aan één stuk tijdens levensloop: "Voor mijn twee oma's"

In de gevangenis van Hasselt hebben acht gedetineerden de voorbije vijf maanden foto's gemaakt over hun leven in de gevangenis. Vanavond worden ze publiekelijk tentoongesteld tijdens de Kunstennacht in Hasselt. Minsiter van justitie Vincent Van Quickenborne bracht deze middag al een bezoekje aan de tentoonstelling. Hij was onder de indruk en sprak met één van de gedetineerden.