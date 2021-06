De Limburgse coronacijfers blijven de goede kant uitgaan. Het aantal nieuwe besmettingen daalt lichtjes verder. De ziekenhuiscijfers stabiliseren. Van de 145 intensieve bedden in de Limburgse ziekenhuizen is vandaag 5% ingenomen door coronapatiënten. Dat is het laagste aantal in Vlaanderen. De afgelopen week testten 332 Limburgers positief op het coronavirus. De besmettingsgraad bedraagt op dit moment 0,61. Dat is nog steeds lager dan het landelijk gemiddelde van 0,66. De Limburgse ziekenhuiscijfers stabiliseren na een sterke daling de voorbije twee weken. Op dit moment liggen er nog 22 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, waarvan 7 op intensieve zorgen. Het Sint-Franciscus Ziekenhuis, het Ziekenhuis Maas en Kempen, het Sint-Trudo Ziekenhuis en het AZ Vesalius hebben op dit moment zelfs geen coronapatiënten op de intensieve afdelingen. Ook het aantal overlijdens stabiliseert. De afgelopen week overleden 6 Limburgers aan het coronavirus.