25 bewoners Curamant hebben plots geen bed meer na faillisement: "Ook personeel huilt constant"

Met een nieuw kinderboek wil Vlaams parlementslid Kathleen Krekels de aandacht vestigen op afasie. Dat is een taal- of spraakprobleem na een hersenletsel. In België krijgen iedere dag 20 mensen de diagnose en ook haar eigen vader verloor na een hersenbloeding zijn spraak. Krekels is zelf logopediste en het verhaal is gebaseerd op haar eigen ervaring met de stoornis. Voor de illustraties sloeg ze de handen in elkaar met de Bilzerse Hannelore Tijs voor wie het haar eerste uitgegeven illustratieproject is.