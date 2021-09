28 gevaccineerde senioren raken besmet tijdens busreis

De quarantaineregels voor leerlingen jonger dan 12 jaar worden versoepeld. Dat liet minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) weten aan VTM NIEUWS. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe regel precies zal ingaan. Nu moeten leerlingen na een hoogrisicocontact thuis in quarantaine, in afwachting van het resultaat van een tweede test. Maar dat verandert dus binnenkort. Wanneer de kinderen een negatieve coronatest afleggen, mogen ze weer terug naar school. En ook de quarantaineregels voor hele klassen worden versoepeld. Nu geldt de regel dat een hele klas thuis moet blijven nadat er twee besmettingen plaatsvinden in een periode van twee weken. “Binnenkort moeten enkel nog hele klassen in quarantaine geplaatst worden als er sprake is van twee besmettingen in die klas in één week tijd,” zegt minister Weyts.