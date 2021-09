28 gevaccineerde senioren toch met corona besmet tijdens uitstap naar Blankenberge

28 gevaccineerde senioren zijn tijdens een busreis toch besmet geraakt. 49 busreizigers trokken eerder deze maand naar Blankenberge, bij terugkomst bleek meer dan de helft besmet met het coronavirus. Bovendien hebben de senioren last van zware symptomen, en hebben ze een hoge virale lading. Sommige busreizigers meldden de eerste klachten rond 9 september. De besmettingsoverdracht heeft wellicht vroeger plaats gevonden dan enkel op de busrit, vermoed wordt dat ze al tijdens het verblijf in het hotel in contact kwamen met besmetting. De Eerstelijnszone Blankenberge werd gecontacteerd met de vraag extra alert te zijn voor besmettingen in het hotel. De 28 besmette patiënten blijken een hoge tot zeer hoge virale lading te hebben. Ze zijn ook zwaar ziek. Eén passagier is opgenomen in het ziekenhuis. Het Jessa Ziekenhuis onderzoekt de stalen. Over tien dagen moet blijken over welke variant het gaat.