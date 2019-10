3 Limburgse ministers in Vlaamse regering. Wat zijn de doelstellingen?

Open Vld vaardigt Lydia Peeters af als minister voor de Vlaamse regering. Ze wordt minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Peeters is naast Wouter Beke (CD&V) en Zuhal Demir (N-VA) de derde Limburgse minister in de Vlaamse regering. Bart Somers wordt viceminister-president en bevoegd voor samenleven en binnenlands bestuur. Hieronder vallen de bevoegdheden Binnenlands Bestuur, Integratie en Inburgering, Gelijke Kansen, Stedenbeleid, Bestuurszaken, Personeel en Organisatie.Voorzitter Gwendolyn Rutten: “Met Bart (Somers) en Lydia (Peeters) kiezen we voor een ijzersterk liberaal team in de Vlaamse regering. Beiden hebben jaren ervaring op het Vlaams niveau en in de regering. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij het ambitieus Vlaams regeerakkoord en de liberale krachtlijnen zullen uitvoeren in de komende jaren.”