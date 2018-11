Mobiliteit en Verkeer 4 volwassenen en kind gewond na botsing in Sint-Truiden

Bij een zwaar verkeersongeval in Sint-Truiden met een kleine vrachtwagen en een anoniem politievoertuig raakten vorige nacht 5 personen gewond, waaronder één kind. Niemand was in levensgevaar. Het ongeval gebeurde op de Luikersteenweg in de buurt van Engelmanshoven.