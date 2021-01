Al voor de 16de dag op rij stijgen de coronacijfers in Limburg. "Vooral de laatste drie dagen, merken we een forse toename van het aantal besmettingen in Limburg," zegt viroloog Steven Van Gucht. Limburg kent op dit moment met een toename van 25 procent de grootste stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Er is vooral een stijging bij kinderen en tieners op te merken. 1 op de 5 positieve testen, gaat om een kind of tiener die besmet is. "Dat heeft natuurlijk ook te maken met het uitgebreid testen van kinderen bij corona-uitbraken in scholen," verduidelijkt Van Gucht. Van 16 tot en met 22 januari testten 1.630 Limburgers positief op het coronavirus. Het aantal ziekenhuisopnames is hoog, en kent ook een stijging. In de Limburgse ziekenhuizen liggen momenteel 151 coronapatiënten. Het aantal patiënten op intensieve zorgen staat momenteel op 24. Van 19 tot en met 25 januari overleden er 24 Limburgers aan het coronavirus. De besmettingsgraad in onze provincie is gestegen naar 1,217. Het huidige reproductiegetal zit daarmee terug boven 1, wat aangeeft dat de epidemie groeit.