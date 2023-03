Bij een zwaar ongeval op de Grote Baan in Houthalen zijn twee personen gewond geraakt. Ter hoogte van de afrit van de E314 botsten deze ochtend drie vrachtwagens en twee personenwagens. De afrit en de weg richting Helchteren zijn volledig afgesloten. Richting Zonhoven is er nog één rijstrook vrij. Het ongeval zorgt voor zware verkeershinder. Het ongeval gebeurde deze ochtend rond kwart voor zes. Om nog onbekende reden botsten drie vrachtwagens en twee personenwagens. Twee personen raakten gewond. Brandweer Oost-Limburg kwam ter plaatse om de slachtoffers te bevrijden. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is. Een verkeersdeskundige is ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.