Een mooi beeld vanmiddag in Hasselt. Daar passeerde de eerste hybride locomotief in het Belgische vrachtvervoer. En hoewel de elektrificatie van het spoornet zo'n belangrijk punt is, is dit geen stap terug. Want voor cargo is rijden met een bovenleiding niet overal mogelijk. De unieke combinatie van een elektrische locomotief met een dieselmotor zorgt voor een grote tijdswinst en is beter voor het klimaat.