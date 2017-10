7 jaar na storm is standbeeld hersteld in Tessenderlo

In Kuringen bij Hasselt is opnieuw een Taiwanese rattenslang opgedoken. Medewerkers van groothandel Sarem vingen de slang in hun magazijn. Het is in vier jaar tijd al de zevende slang die vanuit Kuringen naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek wordt gebracht. De Taiwanese rattenslang is niet giftig, maar kan aanleiding geven tot gevaarlijke situaties.