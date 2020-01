Het parket van Limburg gaat de kleine criminaliteit, zoals overlast, diefstallen of vernielingen, sneller bestraffen in heel Limburg. Het Project M, dat startte in Genk, Hasselt en Lommel wordt uitgebreid naar alle politiezones. Dat kondigt procureur Guido Vermeiren aan. Met dit lik-op-stuk-beleid duurt het gemiddeld 35 dagen voor de dader bestraft wordt. Dat is een tijdswinst van liefst 80 procent, want via de normale gerechtelijke procedure duurt het veel langer. Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir wil het Limburgse proefproject, dat uit Nederland komt overgewaaid, uitbreiden naar heel Vlaanderen.