Limburg is nog aan het bekomen van de sneeuwbom van gisteren. De sneeuw was ruimschoots van tevoren aangekondigd, maar toch lieten veel mensen zich nog verrassen. Vooral in Hasselt was de chaos compleet. Maar ook elders in Limburg kwam het verkeer vast te zitten. Er viel gewoon teveel sneeuw. Op sommige plekken wel tot 20 centimeter. De strooidiensten hebben de hele nacht doorgewerkt en vanmorgen waren de hoofdwegen weer vrij. Alleen op de secundaire wegen was het nog spekglad. De komende dagen blijft het gevaarlijk op de weg, door mogelijke ijzelvorming.