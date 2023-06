Het was puffen en blazen vandaag in Limburg. De temperatuur liep vannamiddag op tot 31 graden in de schaduw. En ook morgen en maandag wordt meer dan 30 graden verwacht in onze provincie zodat de eerste hittegolf van het jaar werkelijkheid wordt. Het KMI kondigt hier alvast code geel af. Boodschap is dan om uit de hete zon te blijven en voldoende water te drinken.