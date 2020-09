Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft stijgen, al is die stijging aan het vertragen. In de week van 18 tot 24 september werden er gemiddeld 1.551 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een stijging met 17 procent ten opzichte van de voorgaande periode van zeven dagen. De stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus vertraagt al enkele dagen. Gisteren meldde Sciensano nog een toename van het gemiddeld aantal besmettingen met 24 procent. Zaterdag ging het nog om een stijging met 40 procent en vrijdag met 48 procent. De voorbije week werden elke dag gemiddeld 64 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 19 procent meer in vergelijking met de week ervoor. In totaal liggen nu 654 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 135 op de afdeling intensieve zorg. Per dag sterven er gemiddeld 4 mensen als gevolg van een coronabesmetting. Het gaat om een lichte stijging met 2 procent.