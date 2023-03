Trajectcontroles missen hun effect niet. Onderzoek toont aan dat het aantal ongevallen voor en na de camera's daalt. Minister Lydia Peeters (Open VLD) rolt dit jaar 194 trajectcontroles uit op 109 locaties. In Limburg zijn er op gewestwegen en autostrades 45 trajectcontroles in uitvoering of in voorbereiding. Dat brengt het totaal op 89. Bekijk hier of er bij jou in de buurt trajectcontroles bijkomen: