9 Noord-Limburgse gemeenten houden solidariteitsactie voor Waals dorp dat getroffen werd door wateroverlast

De kerk in Munsterbilzen is vandaag een erfgoedobject rijker. Eén van de negen boomstamgraven die in 2006 opgegraven werd bij wegenwerken in de Perronstraat, is deze week overgebracht naar de kerk. Het graf met intact skelet komt uit de 8ste tot 10de eeuw en weegt in totaal 350 kilogram. Het graf bestond oorspronkelijk uit een uitgeholde boomstronk waarin een overledene werd opgebaard. Wie er precies in rust, is niet helemaal duidelijk, maar heel wat Munsterbilzenaren hebben het skelet Karel gedoopt. "De persoon was ongeveer 1,80 meter groot en leefde tijdens de Karolingische periode, vandaar zijn (bij)naam. Het graf werd op enige afstand van de kerk gevonden. Dat kan erop wijzen dat het niet gaat om iemand die rijk was of hoog aanzien genoot maar alleszins een vroom persoon was," zegt schepen van erfgoed Maike Meijers. Het graf werd aangetroffen aan de zuidkant van de – inmiddels verdwenen – oude kerk, terwijl ongedoopten en ongelovigen aan de noordkant begraven werden. Het betreft dus een belangrijk overblijfsel van vroegchristelijke tradities in onze streken. Conserveren was een heus werkDe conservering van het graf bracht enkele uitdagingen met zich mee, zoals zaden, die na een eeuwenlang ondergronds verblijf plots weer begonnen te groeien. Ook waren er meerdere behandelingen nodig tegen zwamvorming. Door deze onverwachte neveneffecten duurde het conserveringsproces maar liefst 20 maanden. Nadat het graf voldoende was gedroogd en de juiste legering van gassen en luchtvochtigheid was bepaald, werd het in een museumvitrine geplaatst. Het geheel weegt 350 kilo. "De nieuwe locatie van het graf is evident: het past perfect in de collectie van de kerk en vergroot het belang ervan. Het gaat immers om een uniek stuk in Vlaanderen," aldus Maike Meijers. Historische publiekslokkersMunsterbilzen heeft een rijk verleden, mede door de abdij die lange tijd een rol van betekenis speelde in de regio. Toch weet niet iedereen dat. Daar wil de stad samen met de plaatselijke kerkfabriek en IOED Oost verandering in brengen. "De verzameling van de O.L.V.-Tenhemelopnemingkerk kan op dat vlak tot een historische en toeristische trekpleister uitgroeien, zeker in combinatie met de herbestemming van kasteelsite Edelhof," zegt chepen van toerisme Bruno Steegen. "De collectie gaat terug tot de vroege middeleeuwen. Ze vertelt de roemrijke geschiedenis van de drie kerken die Munsterbilzen ooit telde en het adellijk damesstift," vervolgt schepen van cultuur Griet Mebis. "Behalve de indrukwekkende glasramen is er de narwaltand alias de staf van de heilige Amor. Voorts zijn er schilderijen te zien van o.m. Deodatus van der Mont, een kennis van Pieter Paul Rubens. De kruisafneming van van der Mont is één van de weinige werken van de schilder die publiek te bewonderen zijn. De kerk bevat ook schitterende barokschilderijen uit de Luikse School en enkele zeldzame meubelstukken uit de middeleeuwse abdij." Momenteel is de O.L.V.-Tenhemelopnemingkerk open op aanvraag. De toegang is gratis. Daarnaast is het mogelijk om zowel bij daglicht als valavond een rondleiding te reserveren. Dat kan via nas_sgs@hotmail.com of tom.gregoor@telenet.be.