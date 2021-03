In de Hasseltse binnenstad hebben fietsers voortaan voorrang op auto's. Heel het gebied binnen de kleine ring wordt fietszone. In het gebied gelden dezelfde regels als in de fietsstraten die ook buiten het centrum in Hasselt als paddenstoelen uit de grond schieten. Fietsers hebben overal voorrang, ze mogen in het midden van een baanvak rijden waar auto's hen niet mogen inhalen. Hasselt is de eerste gemeente in Limburg die op zo'n drastische manier prioriteit geeft aan het fietsverkeer.