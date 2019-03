Aanleg derde rijstrook E314 in Heusden-Zolder gestart

Het gemeentebestuur van Zutendaal gaat vrachtwagens controleren of deze wel degelijk in de gemeente moeten zijn. Het centrum van de gemeente kreunt onder het zwaar vervoer. Door het vrachtverkeer in kaart te brengen hoopt burgemeester Ann Schrijvers om in een later stadium, en samen met de buurgemeenten, permanente maatregelen te nemen om de verkeersdruk op het centrum te verminderen.