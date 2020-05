Aannemer schenkt opgepompt grondwater aan buurt

- Brandfase rood is afgekondigd in de Limburgse natuur. Door de extreme droogte blijft u er beter weg. Roken is er al helemaal uit den boze.- Omdat het zo droog is, is water een schaars goed. Een aannemer heeft in Tessenderlo het grondwater opgevangen en uitgedeeld aan de buurt.- Wat is er nu van de horeca? Restaurants morgen open vanaf 8 juni, maar wat met de cafés. Ondanks de onduidelijkheid bereiden cafébazen zich voor.- Corona heeft ook positieve effecten. Het aantal inbraken crasht naar een ongezien dieptepunt in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad.- En de Demer is nooit zo proper geweest. De rivier wordt volgend jaar de zuiverste van onze provincie.