Aantal besmettingen stijgt opnieuw in Limburg

door David Bijnens

Intussen zijn in ons land 618.280 mensen gevaccineerd met een eerste dosis. Dat is 5,38 procent. 341.007 mensen kregen al twee prikken en zijn volledig gevaccineerd. Dat is 2,97 procent van de totale bevolking. Opvallend is dat in Vlaanderen anderhalve keer zoveel mensen gevaccineerd zijn als in Wallonië en dubbel zoveel als in Brussel. Intussen hebben in Limburg de besmettingscijfers weer een stijgende lijn ingezet.





Al voor de vierde dag op rij stijgt het gemiddelde aantal besmettingen op weekbasis in onze provincie. Waar vorige week nog gemiddeld 772 Limburgers positief testten op COVID-19, zijn er dat vandaag weer 939. En ook het aantal ziekenhuisopnames kent opnieuw een lichte toename. Vandaag liggen er 110 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, dat zijn er 9 meer dan gisteren. 21 patiënten liggen op de afdeling intensieve zorgen. Van 1 tot en met 7 maart overleden er 14 Limburgers aan het coronavirus. Sinds 1 november 2020 overleden er 355 COVID-patiënten in de Limburgse ziekenhuizen.