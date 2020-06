Aantal coronabesmettingen blijft dalen

De afgelopen 24 uur werden er 24 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een verdubbeling ten opzichte van gisteren, toen er nog 11 hospitalisaties waren. Wel mochten 57 patiënten het ziekenhuis verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten dat nu in de Belgische ziekenhuizen ligt op 371. Gisteren waren er dat nog 395. 67 coronapatiënten liggen momenteel nog op de afdeling intensieve zorgen. Dat is voor de tweede dag op rij een daling met 9 patiënten. Daarmee neemt de druk op de ziekenhuizen weer wat af. Het aantal nieuwe besmettingen kent wel een stijging, maar de trend blijft over het algemeen dalend. De voorbije 24 uur zijn er 89 nieuwe besmettingen met het coronavirus gerapporteerd in ons land. Dat zijn er 34 meer dan gisteren. Het totaal aantal besmettingen in België staat nu op 60.244. Ook werden er 13 nieuwe overlijdens ten gevolge van het coronavirus gerapporteerd. Dat brengt het totaal aantal overlijdens op 9.675.