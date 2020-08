Aantal coronabesmettingen blijft stijgen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land kent opnieuw een stijging. Tussen 25 en 31 juli werden er gemiddeld 517,1 of afgerond 517 besmettingen per dag bevestigd. Dat is een stijging van 60 procent in vergelijking met een week eerder. Toen waren er gemiddeld 324 besmettingen per dag. Ook het aantal ziekenhuisopnames kent opnieuw een stijging. De voorbije week werden er gemiddeld 24,6 mensen per dag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, 31 procent meer dan een week eerder. Toen waren er dat nog 18,7. In totaal liggen 290 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, tegenover 211 een week eerder. Het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorg is licht gestegen van 52 een week geleden naar 54 gisteren. Het aantal overlijdens blijft relatief stabiel met gemiddeld 2,7 sterfgevallen per dag tegenover 2,3 een week eerder. In totaal zijn er al 9.850 mensen overleden aan het coronavirus.