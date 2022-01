Aantal coronabesmettingen blijft stijgen, invloed op ziekenhuisopnames miniem

door Niels Christiaens

De omikronvariant blijft voor een enorme stijging in het aantal besmettingen zorgen. Momenteel zitten we aan meer dan 12.000 besmettingen gemiddeld op weekbasis. Maar dat is een onderschatting door het aangepaste testbeleid. Het goede nieuws is wel dat omikron voorlopig geen negatieve invloed heeft op het aantal patiënten op intensieve zorgen. Maar daar moeten we een slag om de arm houden, want de ziekenhuisopnames volgen de besmettingscijfers met een vertraging van ongeveer 10 dagen.