De besmettingscijfers stijgen nog steeds, maar die stijging zwakt wel stilaan af. Dat zou kunnen betekenen dat de omikronpiek in zicht is. Biostatisticus Niel Hens is voorzichtig positief. Want ook de ziekenhuiscijfers blijven voorlopig stabiel. Het is alleen nog koffiedik kijken of de deltavariant de overhand weer neemt nadat de omikrongolf voorbij is.