Aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Limburg steeg afgelopen jaar

door Luc Moons

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Limburg is gestegen in 2024. Daarmee gaat onze provincie tegen de trend in. Volgens de Verkeersveiligheidsbarometer van de politie en het Instituut VIAS lieten 41 mensen het leven op de weg. Dat zijn er 8 meer dan in 2023. Het is nog voorbarig om conclusies te trekken. De cijfers moeten nader onderzocht worden om te zien welke de oorzaken van de stijging zijn. Maar toch gaan de alarmbellen af, want de laatste jaren daalde het aantal verkeersdoden in Limburg. De evolutie in 2024 is op zijn minst kwalijk en verontrustend.